publicado em 28/09/2019

Polícia investiga caso de bebê que teria passado mal ao ingerir maconha em Araçatuba (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Araçatuba (SP) vai investigar o caso de uma bebê de 11 meses que teria passado mal após comer um pedaço de maconha. A menina foi parar no pronto socorro, mas já foi liberada e está em casa.Segundo a polícia, a mãe, de 20 anos, contou que conversava com uma amiga no bairro Morada dos Nobres, na manhã de sexta-feira (27), enquanto a menina engatinhava pela calçada na frente da casa da amiga.Em certo momento, a mãe diz que percebeu que a bebê estava com a boca suja e, ao olhar melhor, viu que ela tinha comido um pedaço de maconha que estaria jogado na rua.A menina foi levada para a unidade básica de saúde do mesmo bairro por volta de meio-dia. A mãe contou que ela chegou com o batimento cardíaco acelerado e foi encaminhada para o pronto socorro municipal. A bebê ficou até por volta de 21h, quando foi liberada pelos médicos.O Conselho Tutelar foi acionado durante a tarde e passou a acompanhar o caso até a alta médica. De acordo com o órgão, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de polícia.A investigação vai apurar a história e o Conselho Tutelar também fará trabalho de acompanhamento da situação em que vive a menina.