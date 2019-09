Homem foi preso em flagrante ao confessar ser dono da droga. Polícia encontrou droga também enterrada em um monte de areia.

publicado em 18/09/2019

Polícia apreendeu tijolos de maconha e dinheiro no bairro Santa Clara — Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira (17) 24 tijolos de maconha escondidos em um galpão no bairro Santa Clara, zona norte de São José do Rio Preto (SP). Um homem foi preso em flagrante por ser dono do entorpecente.De acordo com a polícia, durante patrulhamento a equipe encontrou meio tijolo de maconha enterrado em um monte de areia na frente da casa do homem. Ele confessou que era dono da droga e disse para polícia onde estava o resto.Os policiais foram levados até um galpão, ao lado da casa dele, onde foram encontrados os 24 tijolos da droga, escondidos na laje. Foram apreendidos também R$ 167 em dinheiro. O homem foi preso e está à disposição da Justiça.