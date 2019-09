A equipe realizava patrulhamento quando foi informada sobre a localização do autor pelo COPOM

publicado em 25/09/2019

Questionado, ele acabou confessando informalmente que teria cometido o roubo contra os moradores Foto: Divulgação/PM

A Polícia Militar de Votuporanga solucionou um caso de roubo ocorrido na cidade e deteve desta terça-feira o suspeito, de 21 anos, em sua residência, localizada no bairro Pozzobon, em Votuporanga. A equipe realizava patrulhamento quando foi informada sobre a localização do autor pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar).

Segundo informações da PM, o roubo ocorreu no dia 19 de setembro deste ano em uma residência no bairro Jaboticabeiras e após contato com a vítima, os policiais estavam cientes sobre a identidade do suspeito de cometer o crime.



O COPOM, então, informou que ele estaria em sua residência, na zona Norte da cidade.

Por conta das informações repassadas, os policiais militares se deslocaram até o endereço e conseguiram abordar o criminoso. Questionado, ele acabou confessando informalmente que teria cometido o roubo contra os moradores.

Diante dos fatos, a Polícia Militar conduziu o bandido até a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga. Lá, o indiciado foi submetido a reconhecimento pessoal, onde a vítima reconheceu e confirmou ser o autor do delito.