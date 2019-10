Questionada sobre o ocorrido, a mulher acabou confessando que introduziu o objeto em seu órgão genital e iria entregar para seu companheiro, que está preso no local

publicado em 30/09/2019

Durante procedimento rotineiro, funcionários perceberam nas imagens, um objeto estranho na região do quadril da visitante (Foto: Divulgação/SAP)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma visitante foi flagrada na manhã do último sábado (28) pelos agentes da Penitenciária “João Batista de Santana” de Riolândia ao tentar entrar no local com um micro aparelho celular escondido em seu órgão genital para entregar ao seu companheiro.Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária, durante os procedimentos rotineiros de revista com o equipamento de inspeção corporal, os funcionários perceberam nas imagens, um objeto estranho na região do quadril da visitante.Questionada sobre o ocorrido, a mulher acabou confessando que introduziu o objeto em seu órgão genital e iria entregar para seu companheiro, que está preso no local. Em uma sala reservada, a visitante “se prontificou a retirar o aparelho celular de livre e espontânea vontade”, afirmou a secretaria.A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local. Os policiais conduziram a mulher ao Plantão Policial para as devidas providências e a Secretaria ainda informou que foi instaurado o competente Procedimento Apuratório Disciplinar para apurar a cumplicidade do sentenciado que receberia o aparelho.“Deve-se observar que as visitantes flagradas tentando adentrar com objetos ilícitos em unidades prisionais são automaticamente excluídas do rol de visitas”, finalizou.