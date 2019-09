Uma das hipóteses é que a vítima tenha sofrido um ataque epilético

publicado em 18/09/2019

Danielle Buzzo Pappi nasceu em Cosmorama e estava morando em São José do Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma representante comercial de 32 anos foi encontrada morta em um quarto de hotel de Araçatuba, no bairro Nova Iorque, nesta terça-feira (17).De acordo com as primeiras informações, repassadas pela Polícia Militar, a vítima tinha 32 anos e um filho de um ano.Ela, que morava em São José do Rio Preto (SP), foi encontrada sem sinais de violência em um dos quartos do hotel.A suspeita é que ela tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória ou tenha sido vítima de epilepsia.