publicado em 12/09/2019

O Samu de Votuporanga compareceu no local e socorreu a vítima, que teve ferimentos leves (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira, no cruzamento da avenida Francisco Vilar Horta com a rua Tiradentes, em Votuporanga. O motociclista de 39 anos ficou levemente ferido.Segundo informações da Polícia Militar ao jornal A Cidade, o motociclista seguia pela avenida Francisco Vilar Horta quando foi atingido pelo veículo, que realizava o cruzamento da avenida pela rua Tiradentes. Com o impacto, a vítima caiu no chão, resultando em ferimentos leves.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga foi acionado e compareceu no local para prestar atendimentos à vítima. A equipe imobilizou o motociclista, sendo encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimentos médicos.O condutor do veículo não se feriu. A Polícia Militar também comparecer no local da colisão e registrou o boletim de ocorrência. Posteriormente, as causas do acidente serão investigadas.