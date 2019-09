De acordo com a Polícia Militar, mesa quebrou quando menino passou por baixo; Polícia Civil investiga o caso.

publicado em 16/09/2019

Em determinado momento, a criança passou embaixo da mesa de mármore e acabou sendo atingida (Foto: Divulgação)

Um bebê de 1 ano e três meses morreu após uma mesa de mármore quebrar e cair sobre ele, em Irapuã (SP), na tarde deste sábado (14).De acordo com a Polícia Militar, a família do menino contratou um salão para fazer a festa de aniversário do irmão mais velho e resolveu ir até o local para realizar a limpeza.Em determinado momento, a criança passou embaixo da mesa de mármore e acabou sendo atingida após ela quebrar e cair sobre a cabeça da vítima.A Polícia Civil foi acionada e está no local realizando exames periciais para apontar as causas da morte.O menino chegou a ser socorrido para o pronto-socorro do município, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre o velório e enterro.