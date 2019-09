Os policiais militares realizavam patrulhamento com abordaram o adolescente em atitude suspeitas

Foram apreendidas algumas porções de maconha embaladas e prontas para a comercialização aos usuários (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar de Votuporanga, na noite desta sexta-feira, pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pró-povo. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento da equipe pela região.Segundo informações da PM, o infrator já é conhecido nos meios policiais pela prática do crime. Os policiais localizaram o adolescente em via pública, e ele, ao ver a aproximação da viatura, demonstrou atitude suspeita, razão pela qual foi abordado logo em seguida.Durante a abordagem, o menor foi submetido a revista pessoal, sendo encontradas algumas porções de maconha, que estavam embaladas e prontas para serem comercializadas aos dependentes químicos. Questionado, o infrator acabou confessando o crime e disse que em sua residência possuía mais drogas.Os policiais militares se deslocaram até a casa do adolescente e promoveram buscas pelo local. Na residência, foram localizadas mais algumas porções do mesmo entorpecentes que também já estavam embaladas e prontas para serem vendidas.Diante dos fatos, a equipe da Polícia Militar deu voz de apreensão em flagrante ao infrator, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Votuporanga. Na delegacia, a autoridade responsável ratificou a apreensão dele, que permaneceu detido na carceragem local à disposição da Vara da Infância e Juventude.