Mercadorias foram avaliadas em R$ 350.

publicado em 18/09/2019

Eles foram levados ao Plantão Policial e a mãe e os dois filhos maiores de idade foram presos (Foto: Divulgação)

Uma mãe de 39 anos e os dois filhos, de 18 e 19 anos, foram presos nesta terça-feira (17) após furtarem carnes e chocolates em dois mercados de São José do Rio Preto (SP), no bairro Quinta das Paineiras.Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento, os policiais abordaram o filho mais velho em frente a um carro que estava estacionado em um mercado. Com ele, nada foi encontrado, mas dentro do carro, os policiais encontrar quatro peças de picanha e uma barra de chocolate.Questionado, o jovem confessou que teria furtado os alimentos. Durante a revista, a mãe e outros dois filhos, um deles de 12 anos, apareceram no local com mais dois potes de chocolate que haviam acabado de furtar. As mercadorias, somadas, custam quase R$ 350.Eles foram levados ao Plantão Policial e a mãe e os dois filhos maiores de idade foram presos. O menor foi encaminhado ao Conselho Tutelar. Eles vão passar por uma audiência de custódia.