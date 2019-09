O indiciado foi flagrado no interior do imóvel pelos moradores; PM conseguiu captura-lo pelo bairro São João

publicado em 23/09/2019

Ao ver a aproximação da viatura, o ladrão soltou a bolsa com os objetos furtados no chão e fugiu (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na noite deste domingo, um homem próximo ao bairro São João após ser flagrado por moradores furtando uma residência na cidade. A equipe foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar).Segundo informações dos policiais, a equipe realizava patrulhamento em combate a furtos, roubos e demais crimes quando foram solicitados em razão de um furto em residência. No local, a vítima alegou que teria surpreendido o criminoso saindo do imóvel com uma bolsa com vários objetos.Repassadas as características físicas e destino de fuga, os policiais militares iniciaram o patrulhamento com o intuito de localizar o bandido, sendo possível captura-lo próximo ao bairro São João, em Votuporanga.Ao perceber a aproximação da viatura policial, o indiciado soltou a bolsa com os objetos no chão e tentou fugir a pé pela galeria pluvial existente próximo do local, no entanto, foi detido após oferecer resistência.Diante dos fatos, a Polícia Militar deu a prisão do acusado, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade policial ratificou a prisão dele, que permaneceu detido na carceragem local à disposição da Justiça.