Vitor Hugo Garcia dos Reis, 19 anos, morador de Fernandópolis e ficou preso nas ferragens

publicado em 30/09/2019

Um jovem de apenas 19 anos morreu na noite deste domingo, dia 29, após perder o controle da direção do veículo Chevrolet/Agile, bater em um barranco e capotar várias vezes. O fato aconteceu na rodovia Cândido Brasil Estrela, vicinal que liga Macedônia a Mira Estrela, na região de Fernandópolis.Vitor Hugo Garcia dos Reis, 19 anos, morador de Fernandópolis, ficou preso nas ferragens e precisou da intervenção do corpo de bombeiros para ser retirado do veiculo.A rodovia ficou parcialmente interditada até a retirada do veiculo que ficou sobre a pista.