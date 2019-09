De acordo com boletim de ocorrência, principal suspeito de realizar os disparos é o namorado da sobrinha da vítima. Homem fugiu após o crime.

publicado em 09/09/2019

A Polícia Civil foi acionada para realizar exames e investigar o crime. O suspeito de realizar os disparos permanece foragido (Foto: Divulgação)

Um idoso de 62 anos foi morto a tiros no bairro Vila Ramos, em Engenheiro Schmitt, distrito de São José do Rio Preto (SP), na tarde de sábado (7). O crime aconteceu durante uma briga de família e o suspeito é o namorado da sobrinha dele, informou a polícia.De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de briga familiar. Ao chegar no local, a equipe policial encontrou a vítima caída no chão, com ferimentos no tórax, na barriga e na perna direita.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o idoso não resistiu aos ferimentos.Ainda de acordo com o registro policial, a mulher da vítima afirmou à polícia que ouviu uma discussão entre os dois e disparos de arma de fogo em seguida. Ao sair da casa para ver o que tinha acontecido, a mulher encontrou o marido baleado e o suspeito fugindo em uma motocicleta.A Polícia Civil foi acionada para realizar exames e investigar o crime. O suspeito de realizar os disparos permanece foragido.