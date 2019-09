Segundo a polícia, ele mostrou um documento falso e estava foragido do presídio de Mongaguá (SP).

publicado em 18/09/2019

Três ocupantes do carro foram detidos e levados para a delegacia; um deles era foragido — Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária

Um homem de 38 anos que era foragido da Justiça foi preso na noite desta terça-feira (17) na rodovia BR-153, no trecho de José Bonifácio (SP).De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe fazia fiscalização na rodovia, quando deu ordem de parada para um carro. O motorista não obedeceu e houve uma breve perseguição.Os policiais abordaram o veículo um quilômetro depois. Dois passageiros estavam no carro, além do motorista.Um dos ocupantes mostrou uma identidade falsa. Todos os ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados para o plantão policial de José Bonifácio.Na delegacia, a polícia chegou ao nome verdadeiro do homem e descobriu que ele era foragido do presídio de Mongaguá (SP). Ele foi preso e será reencaminhado ao presídio. Os outros dois ocupantes foram ouvidos e liberados.