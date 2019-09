Os policiais realizavam patrulhamento da ‘Operação Interior Mais Seguro”

publicado em 24/09/2019

Os policiais ambientais apreenderam uma espingarda, diversos cartuchos de calibre diferentes e carne de capivara (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental de Votuporanga autuou e multou nesta segunda-feira um homem por posse de arma de fogo e por armazenar carne de animal silvestre, no município de Pedranópolis. Os policiais realizavam patrulhamento da ‘Operação Interior Mais Seguro”.Segundo informações da Polícia Ambiental, durante o patrulhamento na área rural, os policiais encontraram uma propriedade com vários cachorros da espécie americano amarrados pelo quintal. Por conta da situação, as autoridades decidiram abordar o morador da fazenda.Durante a abordagem, os policiais questionaram o homem sobre os animais, que confessou que eram de sua propriedade e que não praticava mais a caça. A Polícia Ambiental ainda indagou se o indiciado possuía arma de fogo na residência e ele afirmou positivamente, entregando o objeto aos policiais.Além da espingarda, os policiais ambientais ainda apreenderam cartuchos de diversos calibres deflagrados e intactos. O acusado ainda afirmou que não possuía documentação para a posse da arma de fogo e que havia 3,2 kg de carne de capivara desossada armazenada em um freezer.Diante dos fatos, os policiais ambientais de Votuporanga conduziram o homem até a Delegacia de Polícia de Pedranópolis, onde ele foi autuado por posse irregular de arma de fogo e ter em depósito produtor oriundos dela.A autoridade policial decretou a fiança no valor de R$ 1 mil, sendo apresentada e o homem liberado, para responder ao processo ambiental em liberdade. O indiciado ainda terá que pagar uma multa de R$ 1.600 pelo crime ambiental.