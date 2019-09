A moto estava com documentação atrasada e a placa tinha apenas três letras

publicado em 24/09/2019

Homem com moto irregular é preso após tentar fugir da Polícia (Foto: Divulgação/ Polícia Militar)

Da redação

Um homem de 39 anos foi preso pelo Polícia Militar nesta segunda-feira (23). O motorista estava conduzindo uma moto 300 cilindradas, quando tentou fugir dos policiais.De acordo com informações, a moto foi avistada na Zona Norte e estava com placa irregular. Após o motorista receber ordem de parada, o mesmo acelerou a moto.Na fuga, o condutor praticou direção perigosa em alta velocidade por várias ruas da cidade, até ser detido pela Polícia Militar.A moto estava com documentação atrasada e a placa tinha apenas três letras. Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e o condutor vai responder por direção perigosa e adulteração de veículo.