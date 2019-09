Casal estava brigando quando a vítima, com a criança no colo, tentou separar a discussão. Homem acabou disparando e fugiu.

publicado em 26/09/2019

A Polícia Civil não encontrou o homem e o caso segue sendo investigado (Foto: Divulgação)

Um homem de 37 anos atirou na irmã e no sobrinho após a vítima tentar separar uma discussão que o autor dos disparos estava tendo com a esposa, em Castilho (SP). O caso aconteceu na terça-feira (24).Segundo a Polícia Civil o casal estava brigando quando a mulher jogou uma garrafa na cabeça do criminoso, que ficou irritado e começou a fazer disparos acertando o chão. A irmã do homem, que estava com o filho de 3 anos no colo, estava presenciando a briga e tentou separar a briga.No momento que ela tentou separar a briga, ele atirou contra a irmã e contra o sobrinho sem querer. O tiro atingiu as costas da mulher e o joelho da criança. O homem fugiu do local após o crime.Os dois foram levados para o Pronto Socorro de Castilho, mas devido a gravidade dos ferimentos foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba (SP), onde seguem internados. A criança vai passar por uma cirurgia no joelho.A Polícia Civil não encontrou o homem e o caso segue sendo investigado.