Os policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam denúncias da prática do crime

publicado em 12/09/2019

Os policiais militares deram voz de prisão ao homem e a mulher, que foram conduzidos para a DISE de Votuporanga (Foto: Policiais Militares de Votuporanga)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam durante a tarde desta quarta-feira um homem de 18 anos e uma mulher de 34 anos por tráfico de drogas na rua Doutor Joaquim Franco Garcia, no bairro Monte Alto, em Votuporanga. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento da equipe em combate à criminalidade na zona Sul.Segundo informações da Força Tática, os policiais receberam uma denúncia sobre a prática do crime nas imediações do bairro e quando adentraram na rua Doutor Joaquim Franco Garcia, localizaram o jovem, que já é conhecido nos meios policiais.Ao avistar a aproximação da viatura, rapidamente entrou para sua residência, demonstrando atitude suspeita, motivo pelo qual a equipe acompanhou o traficante e realizou a abordagem. Em busca pessoal, foi localizado uma quantia de maconha e dinheiro.Questionado, o acusado acabou confessando a prática do crime. A equipe da Força Tática também realizou buscas pela residência, onde também abordou a mulher. Durante a revista, foi encontraram várias porções de crack, uma pedra grande que seria fracionada e renderia em torno de 85 porções menores para a comercialização.Os policiais ainda apreenderam uma grande quantidade de dinheiro, proveniente do tráfico dos entorpecentes e apetrechos utilizados no preparo e embalagem das drogas.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante a dupla, sendo encaminhado até a sede da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga. Na delegacia Especializada, a autoridade ratificou a prisão dos envolvidos, que permaneceram detidos na carceragem à disposição da Justiça.