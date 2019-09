Equipe da Polícia Militar realizou a abordagem dos criminosos na rua Rio Araguaia, em Votuporanga

publicado em 22/09/2019

Os policiais da Força Tática apreenderam diversas porções de crack, dinheiro e material usado no preparo da droga (Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam, durante a noite deste sábado, um homem e uma mulher por tráfico de drogas, na rua Rio Araguaia, na zona Norte de Votuporanga. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento de rotina da equipe.Segundo informações da PM, ao adentrar na rua, os policiais avistaram o homem em atitude suspeita, que ao ver a aproximação da viatura, tentou fugir do local, no entanto, foi abordado logo em seguida. Em virtude da tentativa de fuga, a acusada saiu da residência para conferir o barulho e também tentou sair ao ver os policiais, sendo abordada.A Polícia Militar, durante a abordagem, realizou revista pessoal na dupla e localizou várias porções de crack, que estavam embaladas e prontas para serem comercializadas. Já em buscas pelo imóvel, a equipe encontrou mais porções do mesmo entorpecente, material para fracionar e preparar a droga, além de dinheiro proveniente do tráfico.Diante dos fatos, os policiais da Força Tática deram voz de prisão em flagrante aos acusados, sendo encaminhados até o Plantão Policial de Votuporanga. Lá, eles foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico e permaneceram detidos na carceragem local à disposição da Justiça.