publicado em 26/09/2019

Os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram o adolescente próximo a Concha Acústica do município (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm adolescente de 16 anos foi detido pelos policiais militares da Força Tática durante a noite desta quarta-feira, na rua São Paulo, no centro de Votuporanga por conta de um mandado de busca e apreensão expedido contra ele.Segundo informações da Polícia Militar, durante o patrulhamento em combate a furtos, roubos e outras criminalidades, a equipe localizou na calçada da rua São Paulo, próximo a Concha Acústica um adolescente, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.Em virtude da atitude suspeito, os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, não localizaram nada de ilícito. No entanto, a equipe da Força Tática ficou ciente de um mandado de busca e apreensão expedido contra o menor infrator.O adolescente foi encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi elaborado um boletim de ocorrência e cumprido o mandado de apreensão. O jovem permaneceu detido à disposição do Juizado da Infância e Juventude.