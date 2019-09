O flagrante aconteceu durante o patrulhamento da Força Tática em combate ao crime em Votuporanga

publicado em 04/09/2019

Os policiais da Força Tática apreenderam algumas porções de entorpecentes e dinheiro proveniente do tráfico Foto: Divulgação/Força Tática

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga realizou mais uma prisão por tráfico de drogas na cidade. Durante o patrulhamento da Força Tática em combate ao crime na zona Norte, um homem de 27 anos e uma mulher de 31 anos, foram presos nesta terça-feira na rua Dos Rouxinóis, no bairro Pró-povo.Segundo informações da Força Tática, os policiais estavam cientes de denúncias de que os acusados estavam traficando em frente a residência e ao adentrarem na rua Dos Rouxinóis, localizaram o homem, que já é conhecido nos meios policiais, inclusive, é egresso do sistema prisional por tráfico, motivo pelo qual realizaram a abordagem.Durante buscas, a equipe encontrou uma pedra grande de crack, que após ser fracionada renderiam em dezenas de porções menores do entorpecente para serem comercializadas aos dependentes químicos. Na varanda da casa, a polícia ainda abordou a mulher, que também é conhecida nos meios policiais.Questionada, a traficante acabou confessando a prática do crime. A Força Tática ainda apreendeu mais algumas drogas embaladas e prontas para a venda e outra pedra grande de crack, que depois de ser confeccionada também renderia em mais porções menores, além de dinheiro proveniente da comercialização dos entorpecentes.Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao casal, que foi encaminhado até o Plantão Policial, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Posteriormente, ambos permaneceram detidos na carceragem pública de Votuporanga à disposição da Justiça.