publicado em 19/09/2019

Pertences do idoso foram encontrados dentro de veículo roubado em Rio Preto — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Dois assaltantes foram presos após tentarem fugir da polícia na noite desta quarta-feira (18). Eles tinham acabado de assaltar um idoso de 84 anos no bairro Villa Ercília, em São José do Rio Preto (SP).Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender um roubo na casa do idoso, que foi ameaçado de morte e amarrado durante a ação dos criminosos. Eles fugiram do local com o carro da vítima.Ainda segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram o carro do aposentado próximo a Avenida Philadelpho Gouveia Neto, com duas pessoas dentro. Quando eles perceberam a presença dos policiais, saíram em alta velocidade pela avenida.Durante a fuga, o passageiro do carro, um adolescente de 16 anos, disparou três vezes contra a viatura policial e logo em seguida bateu em outro carro. Após a batida, os criminosos continuaram fugindo, mas o carro parou por mau funcionamento.Ainda assim, a dupla continuou fugindo a pé, mas foram pegos pelos policiais e negaram o roubo. No interior do veículo foram encontrados os objetos que tinham sido roubados da casa do idoso.Um dos criminosos, um jovem de 21 anos, foi preso e levado para Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e o adolescente não foi liberado e será apresentado à Vara da Infância e Juventude.