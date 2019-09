A delegacia Especializada de Votuporanga já estava investigando os acusados pela prática do crime

publicado em 17/09/2019

Os policiais da Dise de Votuporanga apreenderam pedras de crack, dinheiro e aparelhos celulares (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga prendeu nesta terça-feira uma mulher de 60 anos e seu filho de 39 anos, conhecido como ‘Pit Bull’, pelo envolvimento com o tráfico de drogas, principalmente pela venda de crack, no bairro São João.Os acusados já estavam sendo investigados pela delegacia Especializada pela prática do crime, inclusive, o homem já foi preso e cumpriu pena por trafico de drogas e saiu no ano passado do Sistema Penitenciário, no entanto, continuou envolvido na criminalidade.Durante as investigações da Dise, os policiais tomaram ciência de que o acusado era um dos maiores fornecedores de entorpecentes para outros traficantes na cidade e região, além de saberem que sua mãe era responsável por armazenar as drogas que seriam distribuídas.Segundo informações da delegacia, os agentes realizaram uma abordagem na residência de “Pit Bull’, localizada na rua Porto Alegre, no bairro Jardim Marin, onde apreenderam uma grande quantidade de dinheiro proveniente da comercialização dos entorpecentes.Da mesma forma, a Dise realizou buscas pela casa da mãe do traficante, que está localizada na rua Ana Inês Assi, no bairro São João. Os policiais encontraram, escondidas em cima do guarda-roupa, dez pedras grande de crack que pesaram cerca de 260 gramas, além de 30 pedras menores com peso de 143 gramas, o que totalizou mais de 400 gramas de drogas.Os entorpecentes apreendidos seriam fracionados e renderiam aproximadamente 2 mil porções da droga, que seriam vendidas aos usuários. Também foi apreendido uma balança de precisão e os aparelhos celulares dos traficantes.Diante dos fatos, os policiais da Dise deram voz de prisão em flagrante a dupla, sendo encaminhada até a sede da delegacia de Votuporanga. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e, após ser concluído o trabalho da Polícia Judiciária, foram levados para cadeia da região, onde ficarão à disposição da Justiça.