O acusado, conhecido como ‘Darcinho’ já estava sendo investigado pela Especializada pela venda de crack naquele município

publicado em 13/09/2019

Os agentes da Dise apreenderam diversas pedras de crack, porções de maconha e duas facas (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu nesta quinta-feira um homem de 41 anos, conhecido como Darcinho pelo tráfico de drogas no município de Macaubal.Segundo informação da Dise, o traficante já estava sendo investigado pela delegacia Especializada pela venda de crack e maconha naquela cidade. Após investigações, os agentes realizaram uma abordagem na tarde desta quinta-feira na residência do acusado, promovendo buscas pelo local.No imóvel, os policiais localizaram 21 pedras de crack prontas e embaladas para serem comercializadas, cinco pedras maiores que seriam fracionadas posteriormente e renderiam em torno de 45 porções menores para serem vendidas aos usuários. Também foram apreendidas mais 13 porções de maconha que estavam prontas para a comercialização.Os agentes da Dise ainda encontraram duas facas utilizadas para preparar e embalar os entorpecentes. Durante as buscas na residência, chegaram dois usuários que iriam adquirir as drogas com o traficante e, em revista pessoal, foi localizado dinheiro que seria usado para a compra.Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados até a sede da Dise de Votuporanga, onde os usuários foram ouvidos e liberados em seguida. Em relação ao indiciado, a autoridade policial autuou ele por tráfico de drogas e ratificou a prisão em flagrante. Posteriormente, ele foi conduzido até uma cadeia da região ficando à disposição da Justiça.