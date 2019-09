O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga pelo crime

publicado em 05/09/2019

O traficante foi encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga e depois conduzido para uma cadeia da região (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na tarde desta quinta-feira, um homem de 28 anos, que possuía um mandado de prisão expedido por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no município de Valentim Gentil.

Segundo informações da Dise, o mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga pelo crime de Associação para o Tráfico de Drogas. Os policiais da Especializada ainda informaram que o acusado estava sendo investigado por fazer parte de uma quadrilha de traficantes naquele município.

No dia 10 de maio deste ano, a delegacia desencadeou uma operação para dar cumprimento a sete mandados de prisão preventiva de alguns integrantes da referida quadrilha, sendo que seis mandados no cumpridos. No caso, o capturado desta quinta-feira havia fugido.

Conforme as informações, o homem teria ido para a cidade de Hortolândia e durante as investigações, os policiais receberam informações de que ele teria retornado para Valentim Gentil, onde realizaram as buscas e conseguiram capturá-lo.