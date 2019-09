Um ciclista foi atropelado e morto na noite desta sexta-feira (6) na Péricles Belini (SP-461)

publicado em 06/09/2019

Da redaçãoUm ciclista foi atropelado e morto na noite desta sexta-feira (6), por volta das 19h30, na Péricles Belini (SP-461), nas proximidades do próximo do 6º Distrito Industrial, em Votuporanga. Informações preliminares, repassadas por populares que estavam no local, dão conta de que o homem foi atingido Volkswagen Voyage e também por outro veículo.Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros, USA (Unidade de Suporte Avançado) e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do atropelamento.