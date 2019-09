O crime ocorreu na madrugada do dia 24 de março de 2017; Aldo de Oliveira Alves foi assassinado a facadas

publicado em 24/09/2019

O homicídio de Aldo ocorreu na rua São Paulo, esquina com a rua Piauí, em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm dos casos de homicídio mais repercutido nos últimos anos em Votuporanga será julgado em novembro. Kevin Michael de Carvalho, acusado de matar a facadas Aldo de Oliveira Alves, vai a júri no dia 22 de novembro.O juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil, acompanhada do Conselho de Sentença irá avaliar a culpa e autoria do reú acusado do homicídio de Aldo, ocorrido na madrugada do dia 24 de março de 2017.De acordo com a acusação, o acusado agindo por motivo torpe e meio cruel, o que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca provocando-lhe a morte. O réu, que também foi condenado pela morte de sua ex-companheira, na época, Maria Letícia Leal da Silva Tangoda, permanece preso.O julgamento será realizado no Tribunal do Júri, do Fórum da Comarca de Votuporanga, às 9h. O sorteio dos 25 jurados acontecerá no dia 5 de novembro.O homicídio de Aldo de Oliveira Alves ocorreu no dia 24 de março de 2017, na rua São Paulo, esquina com a rua Piauí, em Votuporanga. O crime aconteceu por volta das 5h15.Na época do ocorrido, Aldo trabalhava em uma rede de supermercados como repositor de mercadorias e estava indo a pé para o trabalho quando foi executado a facadas. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, com vida e foi encaminhado à Santa Casa de Votuporanga, onde morreu.A princípio, um suspeito de ter cometido o assassinato de Aldo teria sido preso temporariamente pela Polícia Civil durante as investigações. Já que até então, Kevin não seria suspeito do crime. Após a confissão do réu, o caso Aldo teve uma reviravolta e as investigações seguiram.