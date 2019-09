Veículo estava vazio no momento do acidente.

publicado em 11/09/2019

Carro pega fogo em bairro de Mirassol — Foto: Arquivo Pessoal

Um carro pegou fogo no bairro Regissol, em Mirassol (SP), na manhã desta quarta-feira (11). A suspeita do Corpo de Bombeiros é de que o veículo sofreu uma pane elétrica.O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, que assustaram os moradores do bairro. Uma fumaça preta tomou conta da rua.No momento do acidente, o veículo estava vazio, por isso, ninguém ficou ferido.