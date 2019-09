O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para atender a ocorrência; motorista não ficou ferido

publicado em 23/09/2019

O baú do caminhão enroscou nos fios existente no local e acabou derrubando o poste (Foto: Reprodução/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm caminhão baú acabou derrubando um poste de concreto, na manhã desta segunda-feira, no cruzamento das ruas Joaquim José de Moraes com a rua Agenor Sagres, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. O motorista não ficou ferido.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo transitava na rua quando o baú teria enroscado em algum fio de internet e puxado o poste de concreto, que quebrou e caiu. Fios de energia de alta tensão também teria caído sob o caminhão, impossibilitando a saída do motorista com segurança.O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para atender a ocorrência. Uma equipe da Elektro, empresas de Internet e a Polícia Militar também compareceram no local para auxiliar no socorro à vítima, que não sofreu nenhum tipo de ferimentos.