publicado em 16/09/2019

Espingarda foi apreendida pela Polícia Ambiental — Foto: Guararapes Sorriso

Um homem foi preso neste fim de semana ao ser flagrado com 26,5 quilos de carne de capivara na área rural de Brejo Alegre (SP).O flagrante foi feito no sábado (14) por uma equipe da Polícia Ambiental, que aplicou uma multa de R$ 13 mil pela caça proibida.De acordo com a polícia, depois de uma denúncia de caça em uma propriedade em Brejo Alegre, uma equipe chegou ao local e os suspeitos fugiram. Um deles entrou no canavial e foi encontrado pela polícia.O homem estava com um balde com carne de capivara e confessou que matou o animal. A polícia foi até a propriedade rural e encontrou mais carne, além de uma espingarda calibre 22, seis munições do mesmo calibre intactas e uma deflagrada.Além da multa da Polícia Ambiental, o homem recebeu voz de prisão e o delegado ratificou uma fiança de R$ 1 mil para ele responder em liberdade.