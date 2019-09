Eliel era bastante conhecido em Valentim Gentil, carinhosamente chamado de Lilo

publicado em 06/09/2019

Na madrugada desta sexta-feira (06), um grave acidente de trânsito foi registrado na rotatória da rodovia Euclides da Cunha, que liga a Valentim Gentil. A vítima é um conhecido cabeleireiro de Valentim Gentil.

De acordo com informações, a vítima Eliel Alves, de 52 anos de idade, não resistiu aos graves ferimentos e morreu em razão do acidente. Eliel era bastante conhecido em Valentim Gentil, carinhosamente chamado de Lilo. Ele era passageiro do veículo Gol que capotou na madrugada desta sexta-feira (6) na Rodovia Euclides da Cunha.

Segundo a polícia, o motorista, de 26 anos, estava embriagado e saiu sem ferimentos, mas o passageiro morreu no local do acidente.