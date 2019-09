De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um homem, de 38 anos, morador do Parque Paineiras, que viajou à Argentina no dia 2 de agosto e retornou a Birigui no dia 11 de agosto.

publicado em 03/09/2019

Vacina de sarampo está disponível em Birigui — Foto: Reprodução/TV TEM

A Prefeitura de Birigui (SP) confirmou na tarde desta segunda-feira (2) o primeiro caso positivo de sarampo registrado no município em 2019.De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um homem, de 38 anos, morador do Parque Paineiras, que viajou à Argentina no dia 2 de agosto e retornou a Birigui no dia 11 de agosto.Após chegar de viagem, o paciente foi atendido no Departamento de Vigilância Epidemiológica de Birigui com febre, erupções cutâneas vermelhas na pele e dor de garganta.Ainda segundo o órgão, um bloqueio foi realizado e pessoas que mantinham contato com o paciente foram vacinadas.Para evitar novos contágios, o Ministério da Saúde programou um reforço das ações contra o sarampo no Brasil. A meta é reduzir a incidência e gravidade da doença nos menores de um ano de idade.Por isso, o Ministério da Saúde recomenda uma dose da vacina tríplice viral, que deve ser aplicada em crianças de 6 a 11 meses de idade.Esta ação se justifica devido ao risco aumentado de complicações, hospitalizações e mortalidade pelo sarampo neste grupo e a necessidade de oferecer proteção a esses bebês.Os pais devem levar seus filhos (com a carteirinha da vacinação) na UBS mais próxima de suas residências. A vacina é oferecida gratuitamente.Veja mais notícias da região em G1 Rio Preto e Araçatuba