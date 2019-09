O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) acionou a equipe para atender a ocorrência de furto

Os policiais conseguiram localizar o bandido no cruzamento das ruas Alcides José Costa e Vicente Blundi (Foto: Divulgação/PM)

Policiais militares da Força Tática prenderam nesta quarta-feira, um jovem de 21 anos após o furto de fios de cobre e botijão de gás de uma empresa, localizada na avenida Das Nações, na zona Oeste de Votuporanga. O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) acionou a equipe para atender a ocorrência de furto.

Segundo informações da PM, após as características repassadas pelo COPOM, a equipe iniciou patrulhamento para capturar o criminoso, sendo possível localizá-lo no cruzamento das ruas Alcides José Costa e Vicente Blundi, no bairro Carobeiras. Ao ver a aproximação da viatura, o jovem tentou fugir, mas foi detido.

Na abordagem, o ladrão foi submetido a revista pessoal, onde foi localizado um alicate de corte. Questionado, o indiciado acabou confessando o furto de fios de cobre e botijão de gás da empresa e que teria escondido os objetos em uma mata atrás do local, para despistar a polícia.

Ele ainda alegou que retornaria durante a madrugada para pegar os objetos furtados. Em virtude de o acusado já ser conhecido nos meios policiais por furto, a Força Tática se deslocou até a residência dele para promover buscas pelo local, onde encontrou várias porções de crack e dinheiro oriundo do tráfico.