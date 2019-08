Anderson Padilha Zanelato foi preso no dia 22 de dezembro de 2018. Vítima foi estrangulada e atingida por um bloco de concreto, segundo a Polícia Civil.

Luana Letícia Sales Mendes foi encontrada morta em Mirassol — Foto: Reprodução/ Facebook

O homem suspeito de matar a ex-namorada Luana Letícia Sales Mendes, de 19 anos, em Mirassol (SP), vai a júri popular nesta quinta-feira (22). A sessão está prevista para começar às 13h, no Fórum do município.Anderson Padilha Zanelato foi preso em dezembro de 2018 e confessou à polícia ter cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento e que também foi motivado por ciúme.De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado no dia 22 de dezembro, em uma estrada de terra do município. Luana estava desaparecida desde o dia 19.No dia do desaparecimento, ela saiu de casa para trabalhar e, como estava chovendo, solicitou um carro de transporte por aplicativo. No entanto, ela cancelou a corrida e pegou carona com o ex-namorado. Câmeras de segurança flagraram o carro dele chegando na casa da mãe de Luana.Segundo o delegado responsável pelo caso, Alceu Lima de Oliveira Júnior, depois da prisão, Anderson detalhou à polícia que estrangulou e, em seguida, bateu na cabeça da vítima com um bloco de concreto.Ainda conforme informações da corporação, a família da vítima perguntou para Anderson se ele sabia do paradeiro dela, mas ele negou.Além disso, ele chegou a ir na casa dos familiares para perguntar se ela já tinha sido encontrada.O corpo de Luana foi enterrado no Cemitério Municipal de Mirassol. Anderson permanece preso desde a época do crime em um presídio da região.