Os policiais ambientais receberam uma denúncia anônima de que um animal silvestre estava preso de modo irregular em cativeiro

publicado em 15/08/2019

O animal estava trancado em uma gaiola grande de arame; morador deve responder pelo crime ambiental (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental de Votuporanga resgatou um filhote de sagui, nesta quarta-feira, em uma residência na área urbana da cidade. Os policiais ambientais receberam uma denúncia anônima de que um animal silvestre estava preso de modo irregular em cativeiro.Segundo informações preliminares, durante o patrulhamento, os policiais se deslocaram até o referido endereço e depois de entrar em contato com o morador e realizar buscas pela casa, localizaram o filhote da espécie sagui em uma gaiola grande de arame.Conforme as informações, as autoridades lavraram uma infração por manter animal silvestre preso em cativeiro sem autorização. O morador deve responder pela prática do crime ambiental.Em relação ao animal, ele foi apreendido pela Polícia Ambiental de Votuporanga e deve ser encaminhado para um local autorizado para receber atendimentos e, posteriormente, será conduzido para seu habitat natural.