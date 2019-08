Com elas foram encontradas 100 caixas de cosméticos importados e mais de R$6 mil em dinheiro.

publicado em 09/08/2019

Dupla foi presa em São Paulo — Foto: Divulgação

Duas mulheres suspeitas de praticarem furtos em São José do Rio Preto (SP) e nas cidades da região foram presas na madrugada desta sexta-feira (9) na capital paulista.Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após os furtos acontecerem em Rio Preto e a polícia identificar uma das suspeitas.Uma equipe policial foi até São Paulo e ficou de campana por 18 horas em frente ao prédio onde a mulher morava.A dupla foi pega na Avenida São João e com elas foram encontradas 100 caixas de cosméticos importados e mais de R$6 mil em dinheiro.