Jovem de 27 anos colidiu moto contra o portão de uma casa no bairro Jardim Bauman. Segundo a polícia, ele havia acabado de furtar o veículo.

publicado em 24/08/2019

Ladrão sofreu ferimentos na cabeça após bater moto durante fuga em Novo Horizonte — Foto: Arquivo Pessoa

Um ladrão de 27 anos foi preso em flagrante após bater a moto que tinha acabado de furtar no portão de uma casa, no bairro Jardim Bauman, em Novo Horizonte (SP), na manhã desta sexta-feira (23).De acordo com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma vítima de acidente de moto.Ao chegar ao local, a equipe de socorro encontrou o portão da casa caído e o homem com ferimentos na cabeça.O criminoso foi socorrido, levado ao hospital da cidade, passou por atendimento médico, recebeu alta e foi encaminhado à delegacia.Ainda segundo a corporação, a proprietária da moto percebeu que o veículo tinha sido furtado e acionou a Polícia Militar, mas o ladrão já estava preso em flagrante.A motocicleta foi devolvida para a dona. O homem permaneceu à disposição da Justiça.