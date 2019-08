Jovem alegou que comprou uma unidade, deu água e após flagrou o suspeito no imóvel durante a noite

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm morador de Votuporanga, de 24 anos, teve sua bicicleta furtada de sua residência, localizada na rua Sebastião de Lima Braga, após comprar e dar água para um vendedor de saco plástico de lixo de uma clínica terapêutica e o indivíduo voltar na madrugada desta terça-feira. O caso foi registrado no Segundo Distrito Policial da cidade.Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima informou que o homem foi até a sua casa dizendo que trabalhava para uma clínica terapêutica e estava vendendo sacos de lixo para arrecadar fundos para o local, tendo o jovem adquirido uma unidade.Após, o vendedor pediu um copo de água e o morador de Votuporanga cedeu. A vítima ainda alegou que durante a noite ouviu um barulho no corredor de sua residência e foi conferir, quando flagrou o suspeito.Conforme consta na ocorrência, o jovem questionou a presença do homem naquele horário em sua casa. O suspeito alegou que estava passando próximo do local e, como começou a chover, entrou no imóvel para se esconder da forte chuva e, posteriormente, foi embora.Na manhã desta terça-feira, a vítima notou que sua bicicleta havia sido furtada. Ele entrou em contato via telefone com a clínica que o homem trabalha, que se desculpou e orientou a vítima a registrar um boletim de ocorrência.A vítima ainda alegou que já havia visto o suspeito vendendo os sacos de lixo pelas ruas públicas de Votuporanga. O caso foi registrado como furto e será encaminhado para a investigação policial.