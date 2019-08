De acordo com a polícia, o atirador ainda não foi identificado. Outro rapaz também atingido pelos disparos foi socorrido e encaminhado para um hospital particular.

publicado em 19/08/2019

Júlio Faidigas Alves morreu após ser baleado em Rio Preto — Foto: Reprodução/Facebook

A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) vai investigar a morte de um jovem de 19 anos que foi baleado em um baile funk, na madrugada deste domingo (18).De acordo com a polícia, o caso aconteceu no Recinto de Exposições de Rio Preto, que fica no Distrito Industrial, durante um baile funk.Segundo a polícia, o atirador ainda não foi identificado. Foram dois disparos, sendo que um dos tiros atingiu Júlio Faidigas Alves no peito e ele morreu no local.A Polícia Militar informou que o outro tiro atingiu Victor Ari de Souza Arantes, de 26 anos, no ombro. Ele foi socorrido, encaminhado para um hospital particular da cidade e está bem.Nas próximas horas, ainda de acordo com a polícia, testemunhas devem ser ouvidas.