Após investigações, o acusado conhecido como ‘Mineiro’ foi preso em uma residência no bairro São João

publicado em 23/08/2019

Os agentes da Dise observavam a residência do traficante, quando presenciaram a venda de uma porção de maconha Foto: Divulgação/Dise

Mais um traficante foi preso na manhã desta sexta-feira pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga. Um homem, de 24 anos, conhecido como “Mineiro” foi preso por tráfico de drogas em uma residência no bairro São João, na cidade.

Segundo informações da Dise, o indiciado já estava sendo investigado pela delegacia Especializada pelo envolvimento com a venda de entorpecentes, principalmente de maconha e cocaína. Além disso, o jovem também já foi preso pelo mesmo crime e por tentativa de homicídio na cidade de Montes Claros - MG.

Durante as investigações, na manhã desta sexta-feira, os policiais da Dise observavam a residência do traficante, que fica na rua Minas Gerais, e acabaram presenciando uma usuária entrou em contato com “Mineiro” e comprou a droga. Imediatamente, ela foi abordada e foi localizada uma porção de maconha, que pesava aproximadamente 23 gramas.

Em virtude da situação, as equipes retornaram até a casa do indiciado e realizaram uma abordagem surpresa, decretando a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Os policiais da delegacia Especializada promoveram buscas pelo imóvel, onde apreenderam celular e dinheiro da comercialização das drogas.