Confusão começou quando o motorista passou pelo bairro, viu o homem avançando na mulher e atirou nele. Segundo a polícia, essa não é a primeira vez que o homem importuna a mulher.

publicado em 30/08/2019

Durante a confusão, o motorista deu um tiro na perna do homem (Foto: Reprodução)

Um homem suspeito de importunar uma mulher ficou ferido depois de levar um tiro de um motorista durante uma discussão na manhã desta sexta-feira (30), no Bairro Regissol, em Mirassol (SP).Segundo a Polícia Civil, a discussão começou quando o motorista passou pelo bairro e viu o homem importunando uma mulher. O motorista parou o carro para saber o que estava acontecendo e os dois começaram a discutir.Durante a confusão, o motorista deu um tiro na perna do homem. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).Ainda segundo a polícia, essa não é a primeira vez que o homem importuna essa mesma mulher. Ele, inclusive, foi detido na quinta-feira (29) por perturbação de sossego e ela pediu uma medida protetiva contra ele.