publicado em 26/08/2019

Helicóptero Águia precisou ajudar no combate às chamas em Araçatuba — Foto: Arquivo Pessoal

O Helicóptero Águia, da Polícia Militar, precisou ser usado para ajudar o Corpo de Bombeiros no combate a uma queimada que atingiu uma área de Araçatuba (SP) neste domingo (25).O fogo atingiu uma mata fechada no antigo Country Clube da cidade. Além do helicóptero da PM, quatro viaturas dos bombeiros, uma máquina da Secretaria de Obras da cidade e um caminhão pipa de uma usina foram necessários para controlar o incêndio que durou 12 horas.Segundo o Corpo de Bombeiros, os moradores costumam jogar lixo às margens do local e em seguida colocam fogo no lixo, por isso, os incêndios são frequentes no local.