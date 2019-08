A prisão ocorreu durante patrulhamento e ainda contou com o apoio da equipe da Rocam

publicado em 28/08/2019

Os policiais da Força Tática e Rocam apreenderam diversas porções de cocaína, dinheiro e microtubos vazios (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA equipe da Força Tático da Polícia Militar de Votuporanga prendeu durante a noite desta terça-feira, um homem de 32 anos pelo tráfico de drogas no bairro Matarazzo em Votuporanga. O flagrante ocorreu durante patrulhamento e ainda contou com o apoio da equipe da Rocam.Segundo informações da Polícia Militar, os policiais realizavam o patrulhamento na zona Sul da cidade quando avistaram e abordaram um veículo prata. Ao promoveram a busca pessoal no acusado, foram encontrados diversos microtubos plástico que possuía cocaína.Além do entorpecente, os policiais da Força Tático ainda apreenderam grande quantia em dinheiro proveniente da comercialização da droga. Questionado pelas autoridades, o indiciado confessou que praticava o crime.Em virtude da situação, a equipe ainda realizou buscas na residência dele, onde localizaram mais algumas porções de cocaína prontas para a venda aos dependentes químicos e alguns microtubos vazios, que seriam utilizados para embalar a droga.Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao homem, sendo apresentado junto com os objetos e veículo ao Plantão Policial de Votuporanga. Lá, a autoridade tomou ciência do ocorrido e ratificou a prisão, autuando por tráfico de drogas. O indiciado permaneceu detido na carceragem local à disposição da Justiça.