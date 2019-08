O adolescente, conhecido como “Lagartinho” já é conhecido nos meios policiais pelo crime

publicado em 07/08/2019

Os policiais da Dise apreenderam uma pedra grande de crack, dois tijolos de maconha, dinheiro, entre outras coisas Foto: Divulgação/Dise

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu um adolescente, conhecido como “Lagartinho”, durante a tarde de ontem, pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Matarazzo, em Votuporanga. O menor já é conhecido nos meios policiais, inclusive já cumpriu medida socioeducativa na Fundação Casa.

Conforme informações da Dise, cientes do ponto de comercialização de entorpecentes do infrator, os policiais presenciaram o momento em que ele vendeu a droga para um usuário. Ao ver a presença da viatura e perceber que seriam abordados, os dois tentaram fugir, no entanto, o traficante foi abordado. O usuário conseguiu fugir pelo bairro.

Os agentes da Dise, acompanhados do adolescente, se deslocaram até a residência do menor no Jardim Dharma. Em buscas pelo local, foram localizados uma pedra grande de crack, que pesava aproximadamente dez gramas e, depois de ser fracionada, renderia em torno de 50 porções menores, além de dois tijolos de maconha pesando cerca de um quilo, que após ser embalada, renderia aproximadamente 330 porções menores.

Também foram apreendidos dois tabletes da mesma droga com peso aproximada de 65 gramas, que também renderia 23 porções para os usuários, uma balança de precisão, um caderno de anotações, material usado na embalagem dos entorpecentes e dinheiro proveniente do tráfico.