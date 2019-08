O adolescente já estava sendo investigado pelos policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Votuporanga

publicado em 01/08/2019

O menor foi levado até a Dise de Votuporanga; drogas, celulares, materiais e dinheiro foram apreendidos pelos policiais (Foto: Divulgação/Dise)

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, apreendeu um adolescente, de 17 anos, que é conhecido como 'Aranha', na manhã desta quinta-feira, pelo tráfico de drogas no bairro Pró-povo, em Votuporanga. O menor já estava sendo investigado pelos policiais pelo envolvimento com o crime.Segundo informações da Dise, na manhã de ontem, após investigações, os agentes da Dise realizaram uma abordagem surpresa na residência do adolescente, que ao percebeu a presença das autoridades, correu para o interior do imóvel com o intuito de eliminar todo o entorpecente pelo vaso sanitário, mas foi abordado pelos policiais no banheiro da casa.Conforme consta na ocorrência, o menor foi abordado com uma sacola plástica, que possuía 32 porções de maconha, 16 porções de cocaína, além de um pacote contento oito gramas de cocaína, que posteriormente seriam fracionadas e renderia aproximadamente 24 porções para serem comercializadas aos usuários.Durante uma revista pelo local, os agentes da Dise ainda apreenderam dinheiro proveniente do tráfico dos entorpecentes, celulares e dezenas de embalagens vazias, que seriam utilizadas para embalar as drogas para serem vendidas.Diante dos fatos, os policiais deram voz de apreensão em flagrante ao menor infrator, que foi encaminhado até a sede da Dise, onde foi autuado por ato infracional pelo delito de tráfico de drogas. Posteriormente, ele foi levado até uma unidade prisional ficando à disposição da Vara da Infância e Juventude.