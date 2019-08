Motorista ficou preso às ferragens e ainda não foi retirado do veículo. Polícia orienta condutores a prestarem atenção ao trafegar pelo trecho.

publicado em 30/08/2019

Bombeiros retiram vítima presa às ferragens em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Um caminhoneiro ficou ferido após o veículo que conduzia tombar no canteiro central da rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP), na tarde desta quinta-feira (29).De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista ainda permanece preso às ferragens. Bombeiros estão no local realizando o trabalho de resgate.A corporação acredita que o caminhoneiro perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e o veículo tombou.Ainda segundo a polícia, o trânsito no trecho está complicado e os policiais orientam os motoristas a prestarem atenção ao passar pelo local para não causar outro acidente.