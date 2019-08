Caminhoneiro conseguiu sair a tempo da cabine do veículo pegar fogo e não sofreu ferimentos. Uma faixa da rodovia foi interditada.

publicado em 16/08/2019

Carreta pegou fogo em rodovia de Olímpia — Foto: Arquivo Pessoal

Um caminhão carregado com bagaço de cana-de-açúcar pegou fogo na Rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia (SP), na manhã desta sexta-feira (16). Não houve registro de feridos.Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhoneiro trafegava pela via quando perdeu o controle da direção e o veículo tombou.Em seguida, a cabine do caminhão pegou fogo e as chamas se espalharam rapidamente. Contudo, o motorista conseguiu sair do veículo e não se queimou.O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio no caminhão, que carregava cerca de 30 mil quilos de bagaço de cana-de-açúcar.Por causa do acidente, a faixa da direita da rodovia permanece interditada para que o caminhão seja retirado do local. O trânsito na faixa da esquerda segue normal.