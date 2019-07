Polícia encontrou um javaporco abatido e utensílios para caça como uma carabina, munições, quatro lanças artesanais e uma faca

publicado em 30/07/2019

Lanças, uma carabina e uma faca foram apreendidos — Foto: Divulgação/Polícia Ambiental

Quatro homens foram detidos nesta segunda-feira (29) ao serem flagrados com material de caça e um javaporco morto dentro de uma caminhonete no bairro Jacarezinho, na área rural de Valparaíso (SP).De acordo com a Polícia Ambiental, uma equipe fazia patrulhamento pela área rural quando abordou a caminhonete. No veículo, havia uma carreta com vários cachorros dentro.Além disso, a polícia encontrou um javaporco abatido e utensílios para caça como uma carabina, munições, quatro lanças artesanais e uma facaOs homens receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia, onde pagaram fiança e vão responder por crime ambiental em liberdade.