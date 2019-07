Acidente foi registrado na estrada municipal que liga Catanduva a Pindorama (SP). Pedestre também foi atingido e sofreu escoriações; cavalo morreu.

publicado em 30/07/2019

Carro ficou parcialmente destruído após atropelar cavalo em rodovia — Foto: Divulgação/WEB TV S.A

Um homem de 47 anos morreu na segunda-feira (29) depois de se envolver em um acidente com um cavalo.Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista trafegava na estrada municipal que liga Catanduva a Pindorama (SP) quando bateu de frente com um cavalo solto na pista. O carro capotou várias vezes e o homem foi jogado para fora do veículo.Um pedestre também se envolveu no acidente, mas foi levado para a UPA com algumas escoriações e liberado. O cavalo morreu.