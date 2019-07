A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito

publicado em 18/07/2019

A colisão na rua São Paulo envolveu uma moto e um carro; condutor da motocicleta sofreu ferimentos leves (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brNa tarde de ontem, um acidente de trânsito foi registrado na rua São Paulo, entre as ruas Itacolomi e Tocantins. A colisão envolveu uma moto e um carro e deixou o condutor da motocicleta com ferimentos.Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo estava estacionado e saindo em direção à rua São Paulo quando teria colidido contra a moto. Em virtude da batida, o motociclista caiu no chão e sofreu ferimentos leves pelo corpo.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado para atender a ocorrência e socorreu à vítima até a Santa Casa de Votuporanga para receber atendimento médico.A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito. As causas do acidente serão apuradas.Outro acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quinta-feira. Desta vez, a colisão foi registrada no prolongamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga.Segundo informações preliminares, o condutor do veículo seguia pela via quando teria perdido o controle da direção e colidiu contra um poste de energia elétrica existente no local. Com o impacto, o poste caiu.O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Apesar da violência da batida, o motorista não sofreu ferimentos graves, sendo encaminhada até a Santa Casa para receber atendimentos.