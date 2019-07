A prisão dos ladrões foi realizada em virtude do contato com COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar)

publicado em 16/07/2019

Os policias realizaram buscas e conseguiram localizar o veículo colidido contra uma árvore em uma mata (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brDois homens, ambos de 31 anos, foram presos em flagrante nesta segunda-feira pelos policiais militares de Votuporanga após furtarem uma caminhonete e fugirem por uma mata na cidade. A prisão dos ladrões foi realizada em virtude do contato com COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar).Segundo informações da PM, durante patrulhamento de rotina em combate à criminalidade no município, o COPOM repassou à equipe que um veículo havia sido furtado por dois indivíduos e, por meio das características, os policiais iniciaram as buscas pela caminhonete e suspeitos.Durante as buscas, a Polícia Militar conseguiu localizar o automóvel na estrada do Horto, que estava batida contra uma árvore após a fuga dos indiciados. Depois de realizar cerco policial pela mata, a equipe encontrou os criminosos e realizaram a abordagem no local.Ainda conforme as informações da polícia, os acusados foram questionados sobre o fato, tendo confessado que haviam praticado o furto. Eles informaram as autoridades onde haviam jogado a chave do veículo durante a fuga pela mata. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante a dupla.A Polícia Militar encaminhou os envolvidos até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade policial tomou ciência da situação e determinou a prisão dos acusados, que permaneceram detidos na cadeia pública à disposição da Justiça.